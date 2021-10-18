神舟13號三太空人 進入天舟三號 將開展貨物轉運

神舟13號太空人繼周六早晨進入天和核心艙後，周日早上再順利進入天舟3號貨運飛船，將按計劃開展貨物轉運等相關工作。據報，貨運飛船除了搭載了他們所需的生活用品，還有一些私人物品。中國載人航天工程辦公室消息指，神舟13號太空人是在早上九時五十分，成功開啟貨物艙艙門，順利進入天舟3號貨運飛船，接下來，三位太空人將開啟天舟2號貨運飛船貨物艙艙門，按計劃開展貨物轉運等相關工作。內媒報道指，太空人翟志剛就帶了一些影視劇的視頻，及下載很多歌曲，打發空閒，他更打算：「我還帶了筆墨硯紙，到天上條件允許，還可以寫毛筆字。」有一個五歲半女兒的王亞平不僅帶了家人相片，還將女兒最喜歡的小兔子玩偶帶上。她亦準備了樂器，希望在「大時大節」進行太空演奏。葉光富就帶了一些家人合照，緩解思鄉之情。他的家人更帶了一些「我還不知道的小神秘物件」，他表示屆時將解密。