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傳中國八月測試 帶核彈頭高超音速導彈

2021-10-18 列印
　　英國《金融時報》周六晚獨家引用了五個不知名的消息來源報道，中國八月測試可攜帶核彈頭的高超音速導彈，未有擊中目標。路透社周日就試射傳聞向中國國防部查詢，但暫時未見回應。中國駐美大使館發言人劉宇鵬稱，中國一貫奉行防禦軍事政策，軍事發展不針對任何國家。

　　報道引述知情人士稱，八月的測試，解放軍發射一枚運載高超音速滑翔飛行器的火箭，在低軌道繞行後飛向目標，最終落在距離目標大約三十八公里地方。顯示中國在高超音速武器上取得驚人進展，甚至比美國官員先前認知的更先進。專家更認為試射的導彈是由長征火箭搭載。報道引述中國駐美大使館發言人劉宇鵬稱，中國一貫奉行防禦軍事政策，軍事發展不針對任何國家；又稱中國沒有像美國的全球戰略和軍事行動計劃。



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