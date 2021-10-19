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印拒盆地撤軍 中印軍長會談陷僵局

2021-10-19 列印
　　中國和印度早前就邊境局勢舉行新一輪軍長級會談，中方指責印方提出不合理要求。彭博則引述匿名消息人士稱，中方在會談中要求印度撤走去年調動到包括達普桑盆地在內邊境地區的數千名預備役部隊和武器，但遭到印方拒絕。

　　印方認為，兩國就脫離接觸取得穩步進展，所以他們將這項要求視為一種挫折（setback），認為是一個倒退。



　　消息人士稱，印方只想軍隊從關鍵爭議地區後撤，但不是撤回到原來的駐地，以免一旦再次發生衝突，軍隊要重新適應高原氣候，不能夠迅速應變。而反觀駐紥在西藏的解放軍，有適應上的優勢。

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