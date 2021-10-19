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提醒鄰居戴口罩台女稱險遭挖眼

2021-10-19 列印
提醒鄰居戴口罩台女稱險遭挖眼
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　　繼台灣屏東縣高樹鄉上月發生恐怖挖眼案後，類似事件再於台北發生，女事主在網上發文，稱她因提醒鄰居戴口罩而遭到襲擊，對方除了徒手企圖挖眼外，更用鎅刀多次攻擊她的臉和手部，令她多處受傷。疑犯被捕，同日竟獲保釋，令女事主驚恐萬分。

　　據報，女事主王女士上周五於電梯內遇到同棟大樓的陳女，發現對方沒戴口罩，便出言提醒，陳女沒有反應，當電梯抵一樓後，突然發難，用鎅刀瘋狂亂砍女事主的頭、頸、四肢，甚至徒手抓她臉部試圖以手指挖眼。



　　警方指，兩人同住一棟大樓，但並不認識，過去沒有糾紛或爭吵。



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