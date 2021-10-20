中方否認 試射高超音速導彈

早前有英媒報道中國於八月試射了一枚高超音速導彈，引起美國的關注。不過北京外交部否認曾試射高超音速導彈，表示只是進行例行航天器試驗，以驗證航天器可重複使用技術，強調「世界上有多間公司都開展了類似試驗」。另外，中國自行研制、全球推力最大的整體式固體火箭發動機，亦試驗成功。北京外交部發言人趙立堅表示：「據了解，此次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式。」他指出，航天器返回前分離的是航天器配套裝置，將在隕落過程中燒毀解體。美國裁軍大使伍德周一表示，美國關注高超音速技術潛在的軍事應用，並極力避免將這種技術用在軍事上，批評中、俄致力將這種技術軍事化。白宮及美國國防部早前亦表示，會密切關注中國的軍備發展。