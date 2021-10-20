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火鍋牛柏葉被揭份量較標示少 鄭州海底撈：水份流失所致

2021-10-20 列印
■涉事牛柏葉，一份價值七十二元人民幣。網上圖片
■發現牛柏葉少了六十二克的鄭州耿女士，她當時與友人去當地一家海底撈火鍋店用膳。網上圖片
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　　內地多省氣溫急降，令火鍋店生意量大增。知名海底撈火鍋店近日在河南鄭州的一間店舖，就出現一宗關於「牛柏葉」的消費糾紛。據悉，有食客發現一份二百克的牛柏葉，份量比起標示的少，並即場稱重，發現少了六十二克。事件引起內地輿論熱議。海底撈事後發聲明致歉，解釋是水分流失所致。

　　事件曝光後海底撈在官方微博發聲明，解釋是員工操作失誤，提前擺盤後將牛柏葉放入冷庫保存，「產品特性導致水分流失」，因而導致事件發生。海底撈就事件致歉，承諾會加強整改。海底撈又在聲明中提到，當日已向涉事顧客道歉，顧客提出兩萬現金賠償，未能達成一致。海底撈已就此向市場局主動報告，強調支持顧客依法維權。





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