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拒購物捱導遊罵 大媽氣炸需吸氧急救

2021-10-20 列印
■大媽癱坐在椅子上不斷飲泣，需吸氧。網上圖片
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　　內地強迫遊客購物的事件禁之不絕，不但令旅遊體驗變差，更影響到遊客的健康。近日再有疑為遊客拒購物遭謾罵片段曝光，片中更有一名女遊客被罵後氣得手震抽搐，需吸氧急救。據內媒指，涉事導遊是在四川九寨溝強迫團友購物，但當地縣委宣傳部調查後，否認事件在景區發生。

　　九寨溝景區職員周一指出，當地沒有涉事店舖經營，否認事件發生在景區內。縣委宣傳部同日中午亦澄清，此事並非發生在九寨溝，片中人可能是九寨溝的居民，在外地旅遊時發生。據內媒報道，大媽參加的是兩人二千一百元（約二千五百五十港元）的黃龍、九寨溝三天兩夜遊，行程有八次購物。事件曝光後，有人要求嚴懲導遊。





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