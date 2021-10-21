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冬季奧運會火種 已抵達北京

2021-10-21 列印
■北京市委書記、北京冬奧組委主席蔡奇點燃火種台。新華社
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　　北京冬奧組委會代表團成員，從希臘將冬奧會火種帶到北京，昨日上午將於國家體育場「鳥巢」舉行火種歡迎儀式。

　　北京冬奧的聖火採集儀式於希臘時間周一上午，在古奧林匹克競技場舉行，國際奧委會主席巴赫、北京冬奧組委副主席于再清等共同出席。火種周二在希臘首都雅典的帕納體育場，由希臘奧委會交接給北京冬奧組委會。昨日上午在北京首都機場，北京冬奧組委特別代表、北京冬奧組委副主席于再清手持火種燈走出艙門。在火種歡迎儀式上，北京市委書記、北京冬奧組委主席蔡奇更點燃儀式火種台。





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