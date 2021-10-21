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河南兩童亂「課金」 花光亡父逾20萬賠償金

2021-10-21 列印
　　內地常有「熊孩子」沉迷手機遊戲並胡亂「課金」，引起高額帳單爭議。近日河南省駐馬店市兩名男童為了玩手遊，竟花費高達二十多萬元人民幣（約二十四萬港元）的亡父車禍死亡賠償金用作充值。事件曝光後，遊戲商同意將款項退還。王姓女事主表示，自己的手機近日突然莫名多了一筆高達二十多萬元的消費，一查之下發現，是她分別為十一歲與十歲的孫子去充值手遊。王婦與女兒立即聯絡遊戲業者，所幸對方在了解事件經過後表示同意退款，「目前查到有十四萬元（約十六萬八千港元）的消費，會協助申請退款。」

　　據報，兩童亡父在二○一九年不幸因車禍離世，全家打官司近兩年，才在本年七月取得賠償金。





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