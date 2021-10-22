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印軍委託公司 研三叉戟兵器抗邊境衝突

2021-10-22 列印
■類似海神三叉戟的武器，設計概念源自印度大神濕婆神的神器，且可發電。網上圖片
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　　中、印去年中在主權爭議的加勒萬河谷地區發生激烈打鬥，造成印軍二十人死亡，中方四人死亡的事件。印媒指，中國解放軍當時持特製「狼牙棒」攻擊印軍，造成嚴重傷亡，印軍事後委託科技公司研發出了數項印度兵器，包括類似海神三叉戟的武器，以及可以發光的拳套。

　　印媒指出，該受軍方委託的科技公司逐一展示自己的製成品，該類似海神三叉戟的武器，設計概念源自印度大神濕婆神的神器，而且可發電；另一款「印度金剛棒」（Vajra）則是升級棒的狼牙棒，尖刺能夠刺穿車輛外殼，同時放電的功能；而「印度鐵拳」就是出拳瞬間會閃光，影響或減慢對方作出反應的速度；另一款電棍搭配盾牌的武器，必要時抽出電棍攻擊，「攻中有守、守中有攻」。中印以往邊境衝突不斷，並於一九六二年爆發戰爭。



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