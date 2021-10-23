周四習近平先到黃河三角洲農業高新技術產業示範區，視察鹽鹼地綜合利用及現代農業發展。隨後轉到墾利區董集鎮楊廟社區，到訪當地家庭，了解黃河灘區和原蓄滯洪區居民遷建。之後再到勝利油田，勘探開發研究院及登上鑽井平台，了解油田創新發展等情況。
習近平登上鑽井平台，又探望石油工人。他指出，石油能源建設對中國國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裏，勉勵工人再創佳績。
據報，本年是勝利油田發現六十周年。習近平代表黨中央向石油職工致以誠摯問候。
到訪農業高新技術產業示範區
同日，習近平又到黃河三角洲農業高新技術產業示範區及墾利區董集鎮楊廟社區，了解黃河三角洲鹽堿地綜合利用和現代農業發展等；他強調，土地資源很寶貴，抗鹽堿作物發展起來對提高土地增量很有意義，對中國糧倉、中國飯碗也能起到積極的保障作用。
習近平該日上午則考察山東東營墾利區楊廟社區。據新華社指，該社區是為改善黃河原蓄滯洪區群眾生產生活條件新建的新型社區，覆蓋沿黃河大壩十一個房台村。
期間習近平對社區群眾說，黨的十八大以後他就關心黃河灘區遷建問題。全面開展搬遷、遷建是一件了不起的事情。他又指「看到你們安居樂業，鄉村振興持續推進，我感到很欣慰」。