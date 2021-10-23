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外交部回應拜登：不要向台獨勢力發錯誤訊息

2021-10-23 列印
外交部回應拜登：不要向台獨勢力發錯誤訊息
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　　美國總統拜登（見圖）近日在公開活動上稱，若中國攻打台灣，美國會保護台灣。不過白宮事後澄清，稱美國並非改變對台政策。中國外交部回應拜登言論，稱中方在核心利益問題上沒讓步空間，敦促美方不要向「台獨」勢力發出錯誤訊息。

　　北京外交部發言人汪文斌回應指，台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，在涉及中國主權和領土完整等問題上，中方沒有妥協和退讓餘地。他又敦促美方，恪守一中原則，以及中美三個聯合公報的規定，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。





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