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宜蘭6.5級地震 港天文台：有市民報告有震感

2021-10-25 列印
■新北巿新店區一間家樂福有貨架上東西掉滿地上。網上圖片
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　　台灣宜蘭縣南澳鄉昨午發生黎克特制六點五級地震，一分鐘後再發生一次五點四級地震。全台及香港均有震感。台北最強震度達四級，台北捷運要全線暫停營運。新北巿新店區一間家樂福有貨架上東西掉滿地上。震央宜蘭，有民眾僅穿內褲就跑出大門，指這次地震讓人想到九二一地震。

　　震央宜蘭縣當地附近施工地盤的高空搖臂折彎了，不少網民提醒「經過的要小心」、「太扯了」。而且有餐廳的客人遇到大地震後直呼「可怕」，馬上打電話回家關心家人情況。市長柯文哲表示，北捷暫停行駛，北市應變中心已開設。有位於台北美景區的民居，在地震後出現多條裂縫。香港天文台接獲超過十名市民報告，表示感到這次地震，震動維持十數秒。





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