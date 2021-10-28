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2021胡潤百富榜 鍾睒睒成中國首富

2021-10-28 列印
■農夫山泉董事長鍾睒睒首次成為中國首富。網上圖片
■去年首富馬雲排第五位。新華社
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　　胡潤研究院昨日發佈《二○二一胡潤百富榜》，農夫山泉董事長鍾睒睒首次成為中國首富，手機程式抖音創辦人張一鳴和寧德時代新能源科技股份有限公司創辦人曾毓群則分列二、三位；至於去年首富馬雲跌出三甲，降至第五位。另本年首度將香港富豪列入排名，長和資深顧問李嘉誠排第八。恒大集團創辦人許家印，就大跌至七十位，是本年財富縮水最嚴重的富豪。

「雙馬」齊齊跌出三甲



　　鍾睒睒的財富比去年增長二百五十億元人民幣（下同，約三百零五億港元），總身家達三千九百億元（約四千七百五十一億港元），首次成為胡潤百富榜中國首富；而張一鳴身家以三千四百億元（約四千一百四十二億港元）躍居第二。曾毓群亦受惠於新能源相關產業今年增長迅速，財富增長二千億（約二千四百億港元），以三千二百億元（約三千八百九十九億港元）首次進入前三。

　　「雙馬」的另一人，騰訊主席馬化騰財富較去年少七百三十億元（約八百八十九億港元），排富豪榜第四位，與第五位的馬雲雙雙跌出三甲。



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