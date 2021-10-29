廣東居民河牀挖古錢 官方：屬仿造品

內地近日流傳一段「廣東河道現大量銅錢居民組團挖寶」的影片，指在一條水位降低的河道中，有人發現大量「古代銅錢」，居民紛紛下河「挖寶」，引發熱議。不過當地政府指，銅錢大多是仿造品，沒有太大價值，又考慮到民眾安全，已疏散民眾及設置警示牌。從片段可見，大量居民捲起褲筒在河岸邊及河道挖銅錢，有的拿着塑膠桶及小鏟子，有的徒手撈，膠桶內已裝了不少銅錢。寶圩鎮政府辦公室工作人員回應事件，指最近因為一處欄河閘重建的關係，低水橋附近水位比以往低了不少，而打撈出來的銅錢是舊時葬禮過橋等封建迷信活動人為撒下，大多是仿造品，沒有太大價值。