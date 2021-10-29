電競俱樂部夥賭博平台 合謀打假賽狂賺千萬

檢察院指出，兩間分別來自河南及南京的電子競技俱樂部，與網絡賭博平台管理人員合謀，自二○一九年下半年至二○二○年年底，安排名下二十名選手以不同戰隊名義，參加Dota 2電競比賽。期間兩間競技俱樂部在比賽其間，根據賭博平台提供的即場下注資訊，炮製大熱倒灶的結果，從中非法獲利合共一千萬元人民幣。
24人被捕
檢察院指出，案中二十四人夥同他人以盈利為目的，利用資訊網絡、移動通訊終端等傳輸賭博視頻資料，組織賭博活動，情節嚴重，而且犯罪事實清楚，證據確實、充份，均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。
本港泊車錶位不足，車主無奈違泊食「牛肉乾」，引致怨聲載道，但有不法份子長期霸佔錶位，高價出租，目無法紀，令問題更為嚴峻。警方三個月前才搗破一個霸佔佐敦「八文樓」公共錶位達三十年的「泊車黨」，本報發現另...
2021-10-29
內地近日流傳一段「廣東河道現大量銅錢居民組團挖寶」的影片，指在一條水位降低的河道中，有人發現大量「古代銅錢」，居民紛紛下河「挖寶」，引發熱議。不過當地政府指，銅錢大多是仿造品，沒有太大價值，又考慮到民...
2021-10-29
受全球暖化影響，北極冰層加速融化，一些瀕臨滅絕的動物，被迫踏上陸地尋找獵物。近日挪威學者於學術期刊《極地生物學》發表論文，發現北極熊開始跑到陸地上尋找食物，並拍到北極熊獵殺馴鹿的過程，學者更首次將影片...
2021-10-29
據《星島地產網》報道，在用家剛性需求下，屋苑連錄市價成交。粉嶺中心高層戶，實用面積510方呎，以669萬元易手，實用呎價13118元，屬市價水平。另外，將軍澳日出康城6期LP6 3座中高層，實用面積約...
2021-10-29
美國大企業季度業績普遍理想，而就業市場數據亦略勝預期，美股周四早段向好。杜指曾升229點，至35719點，升幅為0.65%；標普指數升0.9%，至4592點；納斯達克指數升1.25%，至15425點。...
2021-10-29
美斯今夏加盟巴黎聖日耳門後，表現及不上在巴塞隆拿，至今仍未於法甲開齋，該隊也於上輪法甲被宿敵馬賽終止連勝強勢。不過，隊友基利安麥巴比生病將錯過今晚主場出戰近況平平的里爾，這名阿根廷球星勢加把勁爭取個人聯賽第一球，領軍歐聯前重響勝鼓，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now639、714台周六凌晨3:00直播） 轉投聖日耳門至今，三十四歲的美斯法甲上陣四次入球和助攻均交白卷，演出無疑與效力巴塞時期有一段距離，惟該隊周四證實，麥巴比因傷將缺席今晚一戰，前者更要落力在地頭開齋率隊反彈奏捷證明寶刀未老。 磨劍歐聯先攻里爾 雖然麥巴比今仗倦勤，下周初才能復操，但聖日耳門教練普...
2021-10-29
LINE FRIENDS一向多擁躉，繼於今年5月於銅鑼灣希慎廣場及觀塘apm開設兩間以「HAVE A NICE TRIP」為設計主題的LINE FRIENDS POP-UP STORE後，近日第三家L...
2021-10-27
2018年，已故賭王何鴻燊的四房長女何超盈跟年輕7歲、來自哈爾濱的哈佛大學高材生辛奇隆訂婚，翌年8月剖腹誕下八磅囡囡辛千覓（Audrey Rose 「荷包蛋」）。話咁快「荷包蛋」已經兩歲，小妹妹好得意...
2021-10-29
疫情帶動社會加速數碼轉型，創科產業更成為國家重點拓展領域。本港初創生態亦日趨蓬勃，除了初創企業的數目持續上升，亦已誕生了十二隻「獨角獸」，反映創投市場持續活躍，投資者亦對本港初創充滿信心。 事實上，數...
2021-10-29
去年十二的月香港國際賽日和今年四月的冠軍賽馬日，香港馬會都是得到了政府同意，實施「賽馬氣泡」以讓海外賽駒的練馬師、騎師和隨行工作人員可入境，因而成功順利舉行之餘，同時也無對政府的防疫工作帶來壓力。然而，政府將大幅取消轄免檢疫群組，雖然該十多個群組跟賽馬無關，但會否影響到馬會稍後再申請「賽馬氣泡」辦國際賽，尚待拭目。馬會現時正靜待政府消息，預計在十一月的第二個星期，將獲得政府答覆，如果再次獲准實施「賽馬氣泡」，馬會就會如期於十一月十七日先公布浪琴表國際騎師錦標賽的參賽騎師陣容，繼而於一星期後，公布十二月十二日舉行的香港國際賽日四場一級賽的本地及海外入選馬匹名單。 馬場浮世繪
2021-10-29