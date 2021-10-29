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電競俱樂部夥賭博平台 合謀打假賽狂賺千萬

2021-10-29 列印
■圖為內地一電競場所，非涉事比賽。 新華社
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　　安徽六安市檢察院昨日披露，電競俱樂部與網絡賭博平台合謀，安排名下選手打假賽，藉此獲利逾一千萬元人民幣（約一千二百萬港元）。檢察部門日前以涉嫌開設賭場罪，刑事起訴涉案二十四人。

　　檢察院指出，兩間分別來自河南及南京的電子競技俱樂部，與網絡賭博平台管理人員合謀，自二○一九年下半年至二○二○年年底，安排名下二十名選手以不同戰隊名義，參加Dota 2電競比賽。期間兩間競技俱樂部在比賽其間，根據賭博平台提供的即場下注資訊，炮製大熱倒灶的結果，從中非法獲利合共一千萬元人民幣。



24人被捕

　　檢察院指出，案中二十四人夥同他人以盈利為目的，利用資訊網絡、移動通訊終端等傳輸賭博視頻資料，組織賭博活動，情節嚴重，而且犯罪事實清楚，證據確實、充份，均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。

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