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印度再試射洲際導彈 射程覆蓋中國主要城市

2021-10-29 列印
■印度再度成功試射「烈火-5」（Agni-5）洲際彈道導彈，射程覆蓋中國大部份主要城市。網上圖片
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　　印度再度成功試射「烈火-5」（Agni-5）洲際彈道導彈，導彈最大射程可達五千公里，搭載有一噸五百公斤的戰鬥部，射程覆蓋中國大部份主要城市，包括北京和上海。印媒認為，此舉對中國釋放強烈訊號。

　　印度官員們稱，此次試射是在周三晚七時五十分左右從孟加拉灣卡蘭島（APJ Abdul Kalam Island）進行。 印度國防部稱，「烈火-5」採用三級固體燃料發動機，能夠以極高的精度打擊最遠五千公里的目標。該部門還表示，「烈火5」的成功測試符合印度的既定政策，即擁有可靠的最低限度威懾力，這是不首先使用承諾的基礎。



　　「烈火-5」是印度研發的第一枚洲際彈道飛彈，研發迄今已有十多年，並於二○一八年一月進行第五次試射，外傳可攜帶一千公斤的核彈頭。



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