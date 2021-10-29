蔡英文證實 美軍在台協助訓練

台灣的總統蔡英文接受美媒專訪時證實有美軍駐台協助訓練。中國外交部發言人汪文斌重申，中國堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。汪文斌表示，搞台獨是死路一條，支持台獨也是一條不歸路，並指美軍近來多次在台灣海峽大秀肌肉、挑釁搞局，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。汪文斌強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方在台灣問題上，應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製甚麼東西。她續指民進黨當局的謀獨行徑絲毫改變不了台灣是中國一部份的鐵事實，任何國家、任何人都不應低估中國捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。