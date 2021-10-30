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新華社主播一人分飾兩角 高唱「中美抗疫差距」爆紅

2021-10-30 列印
■國社小姐姐一人分飾兩角。網上圖片
■影片中的歌詞花式批評及諷刺美國的抗疫不力。網上圖片
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　　內地網絡近日流傳一段國社小姐姐（指新華社的主播）改詞翻唱《後媽茶話會》（迪士尼同人短片歌）的影片，講述兩年來的中美抗疫差距，內地網民嘩然：「太炸了！」

　　影片中的歌詞花式批評及諷刺美國前總統特朗普期間出現的「病毒奇蹟消失論」、「反覆使用一次性口罩」、「消毒劑注射治療新冠論」的荒唐言論，細數美國抗疫不給力便推卸責任、污名化的賣力操作，不但只引起內地網民熱議，海外網民亦表示，這首歌唱出了「美國的真實面目」。



　　據新華社報道，影片中的中國護士角色，被網民們稱為「寶藏女孩」。整首說唱對決其實是由新華社主播一人分飾兩角，好多網民發現後才哈哈大笑：「國社小姐姐真是愈來愈淘氣了！」還有熱心網民對這一說唱對決做了概括：「中國生命至上，美國空喊自由。」

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