湖北業主 上街抗議樓價大跌

在嚴緊防疫措施下，外傭來港，並不容易，她們須接種新冠疫苗，並具備病毒陰性檢測證明，但最困難的，是中介公司和準僱主根本無辦法為她們訂到檢疫酒店，致外傭供不應求情況愈來愈嚴重。當不少家庭無奈支付更高薪金，轉聘本地家務助理，但這批「鐘點」亦不易請，當局不能對傭工荒這個民生大問題，視而不見，必須運用新思維，提出紓緩的方案。 據傳媒報道，有孕婦一早籌備請外傭，但一直搶不到檢疫酒店房間，結果仍未請到外傭，生活大受影響。即使港人家庭想請家務助理，談何容易，工聯會接受本報訪問時指，由於經濟稍為轉好，不少家務助理轉行做其他行業的全職僱員，令人手變得緊張。 再培訓局近年積極培訓家務助理，但需求...

2021-11-01