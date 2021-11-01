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湖北業主 上街抗議樓價大跌

2021-11-01 列印
■內地有屋苑突然割價兩至三成出售樓盤，引起已買了物業的業主不滿上街抗議。網上圖片
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　　內地有屋苑突割價兩至三成出售樓盤，引起已買物業的業主不滿，上街抗議維權。警方拘捕八人，指他們擾亂公共場所秩序，罰八人行政拘留五至十日。網民普遍反應認為「沒有隻（只）漲價不降價」的道理，而有維權業主指惡意降價是「僅中海湖北區域新上任的市場部總監為了個人銷售業績」的決定。不過，區管委會上周三表示，當局認為上述降價情況，未違反《商品房銷售管理辦法》相關規定。

　　內地傳媒指，業主們上街抗議的原因是中海光谷東麓發展商突然降價促銷新一批二百多個單位，而降幅更達二成至三成。前期房主質疑房地產商為求業績惡意降價，嚴重損害業主的利益。



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