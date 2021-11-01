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江西男學看電影後感動 模仿啃凍薯須拔三齒

2021-11-01 列印
江西男學看電影後感動 模仿啃凍薯須拔三齒
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　　描述抗美援朝的愛國電影《長津湖》在內地熱潮未減，江西贛州一名男子日前看完電影後深受感動，在家模仿戲中士兵硬啃「冷凍薯仔」，豈料男子一口咬下凍薯，三齒即嚴重移位需要拔除，他後來拍下影片，呼籲網民不要隨意模仿。

　　事件在上周五發生，姓賴的男事主看過《長津湖》後，即在家中將薯仔冷凍，打算模仿戲中的士兵硬啃凍薯。沒想到賴男一口咬下凍薯之後，即感覺到牙齒發出了怪聲，嚇得趕忙向牙醫求診。



  結果，經牙醫診斷，他的三隻牙齒移位須拔除。賴男說，自己本身有牙周病，牙齒狀況不太好。他的模仿影片後來也變成警示影片。

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