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奶茶可樂當水飲 深圳漢昏迷入院

2021-11-02 列印
　　深圳寶安區石巖人民醫院最近收治了一名年輕的顱內靜脈竇血栓病人，據報這名患者王先生平日以奶茶及可樂代替喝水，沒想到患上重症，入住醫院深切治療部。報道更指，王先生住院十九天才穩定身體情況，後續還要長達半年的藥物治療才能恢復健康。

　　據報，早前王先生在家裏突發頭疼、四肢抽搐，隨後陷入了昏迷，被家人緊急送到寶安區石巖人民醫院治療。醫生發現他的血管前二分之一全部堵塞，最終須手術把靜脈血栓取出來。



　　經了解，王先生在發病兩天前便持續頭痛，而近半年更有明顯的記憶力下降、易疲憊等。

　　醫生推斷發病因他熬夜較嚴重，以及每天喝大量喝奶茶及可樂來提神，造成血液黏稠度增加，才逐漸形成顱內靜脈竇血栓。

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