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網紅疑聲稱單身慘遭男友殺害

2021-11-02 列印
網紅疑聲稱單身慘遭男友殺害
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　　內地發生恐怖情殺案，一名二十四歲網紅「草原公主」日前慘遭男友殺害。原因疑似因為她在直播中，向粉絲稱「自己單身」，遭狠心男友下毒手殺害；不過也有說法指由於男友沒有工作要靠女方「金援」，二人發生金錢糾紛而狠下殺手。目前無法證實男友行兇的真正動機。報道更指，她的哥哥當時也為救妹妹身受重傷，目前仍在醫院搶救。

　　原名為「格根珠拉」的草原公主，是內蒙古草原人士，在內地社群平台上擁有將近六十萬名粉絲關注、小有名氣，平時直播內容主要是民歌、流行曲，逗大家開心，影片非常受蒙古的網民歡迎。



　　草原公主的哥哥為救胞妹重傷昏迷，網民為其集氣，希望他能平安渡過。同時發起募款活動，希望粉絲們幫忙草原公主一家人。

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