京冬奧員工制服 加入山水畫元素

北京冬奧會揭幕正步入倒數，繼場地準備就緒外，工作人員等制服亦正式亮相。本次的服裝還加入傳統山水畫元素，更使用了二○○八年北京奧運會的標準色長城灰，維持一脈相承的原則。二○二二年北京冬奧會和冬殘奧會近日公佈了工作人員、技術人員和義工的制服。報道指，這次發佈的制服裝備，在功能上能滿足北京冬奧會和冬殘奧會各種工作場景的需求，在外觀上充滿了中國優秀傳統文化的韻味和美感，同時具有綠色可持續發展的選材。服飾更獲有關專業人士以及國際奧委會、國際殘奧委會的認可和讚揚。組辦機構更指，制服的設計是從六百多個參賽作品中勝出，並前後修改了八次。據本次設計的主創人員、亦是○八年北京奧運制服設計師的賀陽表示，靈感來源於中國傳統山水畫與冬奧會核心圖形的雪山圖景。