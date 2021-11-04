一九三○年六月十三日，李澤厚生於湖南長沙，一九五四年畢業於北京大學哲學系，曾任中國社科院哲學所研究員、巴黎國際哲學院院士等，主要從事中國近代思想史、哲學及美學研究。在上世紀八十年代的「文化熱」中，李澤厚被青年人尊為「精神導師」，在知識界極具影響力。他的代表作《美的歷程》，是一部具有開拓意義的美學名著。進入二十一世紀，《美的歷程》依然一版再版，是中國各大高校圖書館裏借閱數量最多的美學著作之一。
哲學家李澤厚病逝 享壽91
一九三○年六月十三日，李澤厚生於湖南長沙，一九五四年畢業於北京大學哲學系，曾任中國社科院哲學所研究員、巴黎國際哲學院院士等，主要從事中國近代思想史、哲學及美學研究。在上世紀八十年代的「文化熱」中，李澤厚被青年人尊為「精神導師」，在知識界極具影響力。他的代表作《美的歷程》，是一部具有開拓意義的美學名著。進入二十一世紀，《美的歷程》依然一版再版，是中國各大高校圖書館裏借閱數量最多的美學著作之一。
出動填表程式 網上極速霸位 電子排隊黨 收2500元搶外傭檢疫房
新受聘外傭來港後，須先入住隔離營或隔離酒店檢疫，但房間嚴重不足，出現爭崩頭現象。本報發現，電子排隊黨橫行，稱可代客快速申請「檢疫房」，每次收費二千五百元，並強調「不成功不收費」。有電腦專家透露，只要編...
2021-11-04
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網民：祖國山水最美也最安全 孟晚舟訪張家界餐館人員奏樂歡迎
華為副董事長孟晚舟被加拿大當局軟禁近三年，九月底獲釋回國，其一舉一動都受到內地民眾關注。近日一段「孟晚舟到張家界遊玩」的短片在網上熱傳，可見孟晚舟到訪張家界一家餐館，餐館人員熱情奏樂，並敬上當地習俗「...
2021-11-04
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斥中俄領袖缺席氣候峰會 拜登：中美是競爭關係
正在蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國全球氣候變化高峰會議的美國總統拜登，於周二晚記者會上稱，他不擔心美、中之間會意外觸發武裝衝突。他繼續向中國國家主席習近平傳送訊息：「兩國關係是競爭，而不是衝突」。但拜登在氣候問題向中國和俄羅斯發炮，批評中、俄領袖不出席這次氣候峰會，是犯了「一個大錯誤」。 在記者會上，拜登回答提問時說：「我是否擔心（美國）與中國爆發武裝衝突？或者發生其他意外？不，我不擔心。」他說，稍後與習近平進行視像峰會時，會繼續清晰地告訴習近平：美、中關係是「競爭」，不是「衝突」。中、美兩國仍未公佈兩位領袖舉行視像峰會的具體日期。 拜登說，全球氣候變化是「大問題」，但中國「走開...
2021-11-04
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恒基508億奪中環新海濱地王
發展局昨公佈，早於6月時截標的中環新海濱3號商業用地，透過「雙信封制」方式公開招標，最終由恒基以508億元，力壓其餘五間入標財團奪得，打破新地於19年以422億元奪得西九高鐵站上蓋項目的舊紀錄，更打破...
2021-11-04
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利率維持不變 杜指再創新高 儲局月底「收水」 不急加息
美國聯儲局今晨宣佈維持利率不變，但開始減少購買資產，逐步退出寬鬆貨幣政策。由於經濟距離目標已有更多進展，所以本月稍後開始，減少購買150億美元債券，當中100億美元是國債，50億美元是按揭抵押證券。聯...
2021-11-04
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卡尼領軍發「維」
熱刺周二委任干地為新帥，今晚歐協聯G組主場迎戰維迪斯，這位意大利名帥將入場觀看球隊表現。有球隊中人透露，攻擊王牌哈利卡尼是陣中對干地接手最為激動的球員，並認為球隊終於展示雄心，此子鬥志如虹今仗勢率隊大破維迪斯，以勝仗賀干地駕到，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now644台周五凌晨4:00直播） 熱刺周一解僱紐奴，翌日即宣布由干地接掌球隊，雙方簽約至二三年夏天。不過英國媒體透露這位意大利領隊仍要申請工作證，未能即日帶隊操練，今仗對維迪斯亦未知能否在場邊指揮。 將帥惺惺相惜 不過干地無論如何都會到場觀賽，一眾熱刺球員亦難掩興奮，據報射手哈利卡尼是陣中最為激動的球員，這...
2021-11-04
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長沙灣搵食｜雪山冰廳樽仔奶茶仲有份量十足波士頓龍蝦海鮮飯
雪山冰廳裝修風格新穎中帶點復古，地磚用上舊式茶記的標誌性圖案，而食物的種類亦有異曲同工之妙。 名物樽仔奶茶（$25），奶茶甜度早已調教好再原支放進雪櫃，入口順滑甜度適中，絕不苦澀。 椒鹽豬...
2021-11-03
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成軍三周年 Lokman想齊人拍戲 MIRROR明年進軍紅館 望開足10場
MIRROR成軍三周年答謝會昨日在九龍灣國際展貿中心舉行，一連進行三節演出，包括傳媒場、粉絲場及客戶場。隊長Lokman（楊樂文）透露MIRROR下個目標是齊人拍戲及進軍紅館，Anson Kong（江...
2021-11-04
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社論——教長者用Apps 助與時並進
政府本周一起規定市民必須使用「安心出行」，方可進入多類政府處所，考起部份長者，部份人只懂用語音手機，未換智能手機，即使有，也不懂下載「安心出行」程式，就算有人幫忙安裝，亦不懂使用。個別長者不知如何是好，怕別人眼光，為保自尊心，放棄慣常光顧的公共街市，轉去其他檔販買餸。其實，長者不懂上網問題，早前電子消費券申請已經出現，反映社會對長者的支援不足，造成「電子鴻溝」問題。 長者安居協會指出，自上月中至今接獲逾二百名長者對「安心出行」的查詢，查詢數字呈上升趨勢，單在昨天就再接到八十四宗查詢，長者多查詢手機有安裝「安心出行」能否進出政府場所，以及如何安裝及使用「安心出行」等，反映長者...
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馬場浮世繪——薛恩先係時廄真殺手
霍宏聲今季來港策騎，身為父親的霍利時當然給予支持，但原來練者與薛恩的合作更如魚得水，兩人繼剛戰谷草日賽攜手勝出「又係熊」之後，昨晚又憑「睡眠攻略」齊齊入凱旋門，而此駒臨場票數急跌，搏殺可謂得心應手。 ...
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