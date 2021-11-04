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哲學家李澤厚病逝 享壽91

2021-11-04 列印
哲學家李澤厚病逝 享壽91
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　　中國著名哲學家李澤厚昨在美國病逝，享年九十一歲。香港科技大學教授劉劍梅向《星島日報》記者表示，已向李澤厚兒子確認消息，直言「真沒想到」。文化學者趙士林於Twitter發佈消息，稱恩師李澤厚先生已於美國科羅拉多州時間十一月二日早上七時左右逝世，享年九十一周歲。

　　一九三○年六月十三日，李澤厚生於湖南長沙，一九五四年畢業於北京大學哲學系，曾任中國社科院哲學所研究員、巴黎國際哲學院院士等，主要從事中國近代思想史、哲學及美學研究。在上世紀八十年代的「文化熱」中，李澤厚被青年人尊為「精神導師」，在知識界極具影響力。他的代表作《美的歷程》，是一部具有開拓意義的美學名著。進入二十一世紀，《美的歷程》依然一版再版，是中國各大高校圖書館裏借閱數量最多的美學著作之一。



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