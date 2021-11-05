華為軍團組建成立 任正非：讓任何人都不敢欺負我們

「華為心聲社區」於十一月三日晚上傳了《沒有退路就是勝利之路——軍團組建成立大會》的影片，內容是華為於上月二十九日在東莞松山湖園區舉行軍團組建成立大會，會上宣佈組建了五大軍團，而華為創辦人任正非更於會上指：「要打出一個未來三十年和平環境，讓任何人都不敢欺負我們。」由影片可見，在大會中成立的五大軍團，包括煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智慧光伏軍團和資料中心能源軍團。據悉，軍團是在華為發展關鍵時期，擔負起衝鋒突圍的重任，而會上不但有類似軍隊的集結、宣誓與授旗，還有如同軍隊出征前的壯行儀式。華為創辦人任正非在會上發言指：「和平是打出來的，我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來三十年的和平環境，讓任何人都不敢欺負我們。」