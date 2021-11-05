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美料中國2030年前 或擁千枚核彈頭

2021-11-05 列印
　　美國國防部發表中國軍事與安全發展年度報告，預測中國二○三○年前可能擁有至少一千枚核彈頭。內地《環球時報》就稱，美國對中方核力量都只是猜測，試圖透過輿論戰向中方施壓。

　　美國國防部向國會呈交有關中國軍事與安全發展年度報告，預測二○三○年前可能有至少一千枚；又指北京推軍事現代化，是想二○二七年具備抗美的實力，迫台灣照北京條件談判。



環時指美純屬瞎猜

　　美國參謀長聯席會議主席米利指，相信中國短期內不會向台灣動武。內地《環球時報》社評指，核武庫狀況亦是最高國家機密，美國根本只能瞎猜。而製造新的「中國威脅論」是想在輿論戰中增加中方的心理壓力，認為中方毋須理會其炒作，應維持國安所需的核力量。

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