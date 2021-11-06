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上海舉行 第四屆進博會

2021-11-06 列印
　　第四屆中國國際進口博覽會自周四起一連六日在上海舉行。內地新華社報道指，進博會釋放有關中國繼續開放的強烈信號，又指跨國企業均看好中國機遇。近三千間參展商來自一百二十七個國家和地區，齊集在國家展覽中心。場內展區分為六大主題，包括食品及農產品、醫療器械及醫藥保健、技術裝備展區，今年新增能源低碳及環保技術專區。

　　據統計顯示，第四屆進博會再次創下多個新高：來自一百二十七個國家和地區的近三千家參展商亮相企業展，國別、企業數均超過上屆。新華社引述不少跨國企業表示，看好中國大市場潛力，尤其是綠色低碳、數碼經濟以及消費升級等領域的巨大市場空間，將進一步加大在這些領域的佈局，與合作夥伴一起持續深耕中國市場。





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