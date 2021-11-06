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蘇州婆婆孫女 因房子對簿公堂

2021-11-06 列印
　　內地江蘇省蘇州發生一宗婆婆及孫女對簿公堂事件。據報，向孫女贈房並要求其養老，而孫女獲房後，從未探望和照顧祖母，老婦將房出租以貼補養老院的支出，遭孫女將租客提出起訴，被法院駁回。老婦反起訴，要求撤銷對孫女所獲三套房子的贈予並勝訴。

　　報道指，法院審理認為，房屋出租前是由老婦使用的，並且在人民調解協議中明確約定房屋交付老婦無條件使用，孫女在擁有房屋的所有權外，已將房屋的佔有使用權利讓給老婦。同時法院認為孫女長期未探望老婦，也未履行贍養義務，有違社會主義核心價值觀，也有違公序良俗，所以駁回其訴訟請求。老婦以孫女未履行贈予條件，要求撤銷對孫女李某的贈予，法院也予以支持。





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