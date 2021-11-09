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神舟太空人完美出艙　三人擁抱慶祝

2021-11-09 列印
■翟志剛與王亞平出艙工作。新華社
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　　神舟十三號太空人翟志剛及王亞平完成首次出艙任務，經過約六點五小時，凌晨一時許返回天和核心艙。翟志剛及王亞平均表示感覺良好，留在太空站內支援的另一名太空人葉光富，進節點艙為二人接風，三人互相擁抱。當局形容過程順利圓滿。

　　中國載人航天工程辦公室指，出艙活動取得圓滿成功，完成全部既定任務。今次是中國載人航天工程太空站階段第三次出艙活動，王亞平更成為首名出艙的中國女太空人，其間先後完成機械臂懸掛裝置同轉接件安裝，以及艙外測試等任務，進一步檢驗中國新一代艙外航天服的功能、太空人與機械臂協同工作的能力，以及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。



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