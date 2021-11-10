淘寶促銷杭州女狂掃貨 戰利品塞爆快遞櫃

臨近雙十一，不少淘寶店已開啟大幅度「促銷模式」，吸引「購物狂」們瘋狂買買買。日前，杭州一名女子一口氣購買了一百多件物品，竟將快遞自取櫃全都佔滿，令一旁的保安見了也驚訝到目瞪口呆。內地一條「杭州女子雙十一取快遞驚呆保安」的影片登上熱搜，片中快遞櫃從上至下快速打開，開了一列又一列。該影片吸引眾多按讃和轉發，不過有不少人質疑影片真偽，指「敢不敢把開快遞影片一個個都發出來，讓我們看看到底是不是買了這麼多。」據公開影片的余先生解釋「這些都是我堂妹買的，雙十一她大概買了一百多件物品，我覺得好玩就拍影片發在了平台上。」還說「不是故意為了拍影片，只是為了記錄生活，影片火了我們也有些意外。」余先生指，針對有些網友的質疑和留言，余先生說堂妹打算在之後進行開箱直播。