  • 2021年11月11日 星期四
  • 20º
  • 47%
熱門： 野豬袁國勇通關找換店姚煒

日報新聞 > 中國

習近平拜登視像會談 消息：最快下周舉行

2021-11-11 列印
　　消息靈通人士周二透露，美國總統拜登和中國國家主席習近平最快會於下周舉行視像高峰會議。美、中兩國元首次見面交談，雖然只是以視像方式進行，但仍具有重大意義。專家相信，雙方致力化解分歧，如嘗試締結協議，放寬對雙方新聞工作者的簽證限制，討論重開美國駐成都領事館和中國駐休斯敦領事館，以緩和氣氛，為改善雙邊關係製造條件。

　　美中關係全國委員會的年度晚宴上，國家主席習近平致賀信件指，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，當前中美關係正處於重要歷史關口，合作是唯一正確選擇。美國總統拜登的致賀信就提到，美中關係具有全球意義，要解決疫情及氣候變化危機，需國際社會更廣泛合作。



　　不過，拜登本年六月簽署行政命令，修訂禁止投資與中國軍方有關聯企業的禁令，擴大至國防及監控技術企業，由特朗普政府時的四十八間增至五十九間，包括中芯國際及中海油等。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd