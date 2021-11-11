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廣州童墮井亡 井蓋厚度疑不合格

2021-11-11 列印
　　廣州出現疑似豆腐渣工程而導致人命傷亡。一名八歲男童日前在屋苑樓下遊樂場一塊水泥板上跳躍時，水泥板突然斷裂導致男童墮井身亡。事發後有住戶揭發，該水泥板僅四至五厘米厚，質疑不合規格；而物業管理公司承認疏失並致歉，稱將最大努力解決家屬的合理訴求。

　　事發於上周六傍晚六時半，涉事男童與朋友在屋苑遊樂場玩耍，期間走入遊樂場旁的草地，並在一個消防井蓋上跳躍；約五分鐘後井蓋意外斷裂，男童墮入井中溺斃。事後，有業主提供事故現場的圖片，看到該水井為長方形設計，井口上方只有一層水泥板架空遮蓋，這層水泥板厚度僅約為五厘米，從斷裂的水泥板中疑似還能看到內層變形的鋼筋和泡沫，其餘未斷裂的水泥板，亦疑似輕微變形。





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