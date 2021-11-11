事發於上周六傍晚六時半，涉事男童與朋友在屋苑遊樂場玩耍，期間走入遊樂場旁的草地，並在一個消防井蓋上跳躍；約五分鐘後井蓋意外斷裂，男童墮入井中溺斃。事後，有業主提供事故現場的圖片，看到該水井為長方形設計，井口上方只有一層水泥板架空遮蓋，這層水泥板厚度僅約為五厘米，從斷裂的水泥板中疑似還能看到內層變形的鋼筋和泡沫，其餘未斷裂的水泥板，亦疑似輕微變形。
廣州童墮井亡 井蓋厚度疑不合格
事發於上周六傍晚六時半，涉事男童與朋友在屋苑遊樂場玩耍，期間走入遊樂場旁的草地，並在一個消防井蓋上跳躍；約五分鐘後井蓋意外斷裂，男童墮入井中溺斃。事後，有業主提供事故現場的圖片，看到該水井為長方形設計，井口上方只有一層水泥板架空遮蓋，這層水泥板厚度僅約為五厘米，從斷裂的水泥板中疑似還能看到內層變形的鋼筋和泡沫，其餘未斷裂的水泥板，亦疑似輕微變形。
兩國泰機師染變種毒 回港四圍走 豁免檢疫人士 活動範圍擬受限
本港爭取與內地通關之際，本港昨日新增五宗輸入個案，其中兩人為國泰航空機師，他們駕駛貨機回港後，於機場檢測為陰性，但回到社區後檢測呈陽性，二人均帶變種病毒株。由於兩人先後去過多個地方，至少十三個處所須強...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
八年前勵志演說爆紅棄做律師 「北大才女」直播帶貨一晚銷售過億
被封為「北大才女」的劉媛媛，曾因在電視節目中演說激動人心而爆紅。她近年更加入抖音做直播主帶貨銷售，一個晚上最高銷售額達一億元人民幣（下同，約一億二千萬港元），雖有網民批評她走歪路，但作為北京大學法律系...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
各地網民送上祝福 諾貝爾和平獎得主馬拉拉出嫁
二○一四年榮獲諾貝爾和平獎、積極為女性爭取教育權利的巴基斯坦女子馬拉拉（Malala Yousafzai）昨日在社交平台Twitter公佈婚訊，世界各地不少網民送上祝福。 積極為女性爭取教育權利 ...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手屋苑獲用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城30座中層H室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價600萬，議價後以573萬沽出，呎價17523元，屬市價水平。...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
CPI漲0.9%勝預期 創31年新高 憂慮提早加息 杜指挫272點
美國10月份消費物價指數（CPI）高於預期，並且創31年新高，市場擔心通脹熾熱，會迫使聯儲局提早加息，美股昨晚早段下跌。杜指早段跌38點，至36281點，跌幅為0.1%。標普指數早段跌0.5%，納指則...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「最佳助手」祖達 扶王奪「愛」
C朗拿度最近於曼聯孤掌難鳴，返回葡萄牙報到即表示開心，全因隊中有迪亞高祖達這名最佳助手。後者於利物浦夥拍穆罕默德沙拿，在葡軍輔助C朗一樣稱職，今晚世界盃歐洲區外圍賽A組，有力助國家隊作客擊敗已經出局的愛爾蘭上榜首，下輪跟緊隨其後的塞爾維亞爭出線前，佔盡先機。（有線602、662台周五凌晨3:45直播） 雖然C朗英超獨取四球，個人交足功課，但曼聯接連兩次主場大戰，恥辱性不敵利物浦和曼城，他也難免被各界批評。難怪回到國家隊後，他立即於社交平台上載葡軍的操練照片，並喜言：「重返家鄉令我感到加倍的開心。」 追榜首爭直接出線 此子倍感暢快，是因為比起紅魔的三四一二陣式，葡萄牙...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Samsung Week｜Z Flip3 5G限時優惠
若然喜歡Galaxy Z Flip3 5G那小巧摺疊Phone格，現在是入手好時機，事關Samsung香港官方網店正舉行「Samsung Week」優惠活動，即日（11月9日）至11月14日（日），凡...
2021-11-09
- 跨界聯乘｜瑪莎拉蒂夥拍藤原浩 限量版時裝系列第二回型爆登場
- PMQ展覽｜戶戶送六周年 林二汶梁祖堯聲畫帶領遊美味日嚐之旅
- 西貢搵食｜西貢文仔記麵食店 必食自家雲吞水餃
- 西貢搵食｜西貢老字號西湖餐廳 海鮮小炒即叫即製
- HL抵│平日行Donki有著數 JCB信用卡即享3%折扣
- 新派素食｜上環創意素菜MISS LEE 玩中西Fusion 融入香港品牌原味道
- 認知障礙症 | 留意患者生活 作長遠家庭規劃
- 澳洲限定｜Samsung聯乘Dr. Denim買牛仔褲送Z Flip3 港版另推激賞優惠
- 中環新食店｜西班牙餐廳Chueca 主打地道小食Tapas
- 星座運程｜人馬座一人兼顧多項工作 找位專業人士分析形勢
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
忙拍劇無暇結婚 詩詠神回有假期就得 馬國明心情靚 熱爆拍外景係咁笑
「安心事件」發生近3年，47歲馬國明做咗受保護嘅「馬明BB」，去年跟34歲湯洛雯公開戀情獲全城祝福，拍拖以來屢傳好事近，最近再傳馬國明已向某國際品牌訂製婚戒預備結婚。正拍攝文偉鴻監製新劇《隱形戰隊》的...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——防Delta殺入 須新一波「谷針」
香港的新冠肺炎疫情，經長期本地「清零」後，或面臨新一波輸入變種病毒的威脅。當局公佈兩名國泰機師從德國回港前，疑在當地染疫，兩人屬豁免類別人士，故在機場病毒檢測呈陰性後可以回家，但其後確診變種病毒，由於兩人分別到過多個處所，令人擔心變種病毒有機會進入社區，事件反映本港外防輸入仍有漏洞。為今之計，一方面追蹤社會是否留下傳播鏈，同時再出力谷針，加強內防反彈力度，不能再猶豫。 港府為了爭取早日與內地通關，決定取消多個入境免強檢的豁免群組，但昨天有獲豁免機組人員「中招」，反映即使社會有需要，但豁免組別入境，存在帶入病毒的風險。當局要再次深入檢討，是否進一步減少豁免類別和人數，以免外防...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——文家良連贏九日笑得開懷
文家良昨晚憑霍宏聲策騎的「開懷大少」贏馬，已經連贏九個賽日，氣勢如虹。而由於馬主沒有到場，練者邀請霍宏聲的母親霍太（霍利時太太）一起拉頭馬，齊齊分享喜悅。 賽後文家良說：「由於『開懷大少』已經八歲，而...
2021-11-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6