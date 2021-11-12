六中全會閉幕 通過第三個「歷史決議」

據新華社發佈的中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議公報，指全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，統籌國內國際兩個大局，及疫情防控、經濟社會發展和安全。堅持穩中求進工作總基調，構建新發展格局、推動高質量發展，深化改革開放，促進共同富裕；推進科技自立自強；發展全過程人民民主，保證人民當家作主；堅持在發展中保障和改善民生；堅持人與自然和諧共生；加快國防和軍隊現代化。
全會強調，全黨必須永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，踐行以人民為中心的發展思想，不斷發展人民根本利益。
新冠疫情襲港兩年，男女配對行業停頓多時，寂寞的心難覓歸宿。數月前疫情開始緩和，有配對公司透露，苦忍多時的單身男女又出動求愛，近期每周有三四人報名加入，比疫情嚴重時的零水平，大升三四倍，各人心急求愛，希...
2021-11-12
本年的內地網上購物年度盛事「雙十一」購物節，各大電商平台均未有公佈實時成交額。同時部份電商平台更將優惠提前，電商平台京東將雙十一開跑時間提早至十日晚上八點，家電成交額更首五分鐘破二十億元人民幣（下同）...
2021-11-12
美國太空總署與太空探索公司SpaceX合作，周三晚上發射 「獵鷹九號」火箭和龍飛船升空，接載四名太空人前往國際太空站，執行代號「Crew-3」的任務。而參加這次飛行任務的其中一位太空人，更是六十年來第...
2021-11-12
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣昇悅居5座低層C室，面積522方呎，原先叫價950萬元，議價後以920萬元易手，呎價17625元，屬市價...
2021-11-12
美國周三公佈的通脹數據創31年新高，投資者擔心聯儲局或要提早加息，拖累當天美股急跌；市場周四早段開始消化上述不利因素，美股三大指數個別發展。杜指曾跌107點，至35972點，跌幅不足0.3%。標普指數...
2021-11-12
英格蘭隊長哈利卡尼和翼鋒史達寧今季皆於球會賽鬱鬱不得志，但以往在國家隊表現都較球會出色。今晚世界盃歐洲區外圍賽I組主場迎戰弱旅阿爾巴尼亞，正是他倆爭取士哥一洗頹風的好機會，勢助三獅大勝一隻腳踏進決賽周，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。 （香港開電視77、有線601、661台周六凌晨3:45直播） 卡尼今季於熱刺表現令人大跌眼鏡，英超上陣十場只錄得一入球一助攻。不過，這名英格蘭隊長於國家隊表現判若兩人，九月三場世盃外連續有入球，有份上陣的大賽外圍賽連續十五場士哥，直至上一輪主場1:1和匈牙利才斷纜。 卡尼史達寧各有所求 三獅領隊修夫基也揚言，愛將可在今仗尋回射手觸覺：「卡尼在國...
2021-11-12
西班牙首府馬德里又有新酒店開幕，麥格納瑰麗酒店（Rosewood Villa Magna, Madrid）剛在今年10月落戶當地，成為瑰麗酒店集團在西班牙的第一家酒店及集團的二十七位成員。酒店位於馬德...
2021-11-10
《全民造星IV》上周正式開播，96位參賽者以一對一PK形式爭入60強。《頭條》根據網民討論度率先搵嚟9位囡囡傾吓偈，包括正負評都極多的193妹妹郭嘉盈、著名指揮家葉詠詩囡囡羅洛家、人氣YouTuber...
2021-11-12
號稱亞洲首屈一指的當代視覺藝術博覽館M+，經多年建造和籌備，今天正式開館，讓市民未來一年免費入場觀看。由於館方收藏的艾未未《透視研究：天安門》被指涉嫌違反國安法，令公眾關心館方如何處理敏感的藏品。西九多名高層人員多次表示，策展團隊有自由表述，但不會超出法律紅線，公眾應該抱持開放、包容、互諒的精神，去發掘當代藝術的多元意義，毋須過份執着，否則就錯失與作品互動帶來的好處。 現代視覺藝術，某程度反映作者的思想，或透過作品有所表達，但當作品離開了作者，面向觀眾，當中意義，就交由每一個觀眾重新賦予。由於每一個人的背景不同，對同一作品，極可能出現不同的詮釋，這並不出奇，反而十分正常，正...
2021-11-12
受薪董事小組接獲紐西蘭賽馬會的書面證明，表示來港前稱為Intelligent Patch的「錶之科學」（E442），在當地一些賽事中曾佩戴眼罩上陣。「錶之科學」的練馬師蘇保羅請求准許該駒佩戴眼罩出賽，而毋須事先通過有關測試。小組已批准其請求。 馬場浮世繪
2021-11-12