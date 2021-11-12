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六中全會閉幕 通過第三個「歷史決議」

2021-11-12 列印
　　一連四日的第十九屆六中全會在北京閉幕。會上審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，是中共黨史上繼一九四五年和一九八一年後，第三個「歷史決議」。另外，全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於二○二二年下半年在北京召開。

　　據新華社發佈的中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議公報，指全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，統籌國內國際兩個大局，及疫情防控、經濟社會發展和安全。堅持穩中求進工作總基調，構建新發展格局、推動高質量發展，深化改革開放，促進共同富裕；推進科技自立自強；發展全過程人民民主，保證人民當家作主；堅持在發展中保障和改善民生；堅持人與自然和諧共生；加快國防和軍隊現代化。



　　全會強調，全黨必須永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，踐行以人民為中心的發展思想，不斷發展人民根本利益。

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