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習批搞地緣政治小圈子 令亞太區重回冷戰對立

2021-11-12 列印
習批搞地緣政治小圈子 令亞太區重回冷戰對立
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　　國家主席習近平（圖）在亞太經合組織工商領導人峰會上預錄視像方式發佈演講，指疫下為實現經濟穩定復甦，各方敞開胸懷，反對歧視性、排他性做法。批評搞地緣政治小圈子，令亞太地區重回冷戰對立和割裂狀態。習近平表示：「以意識形態劃線，搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的，亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。」

　　習近平同時指出，在氣候變化問題上，強調中國將堅定實施應對氣候變化國家戰略。他更以在黃土高原的親身見證「生態受破壞令百姓貧困」的經歷，表示「認識到，對自然的傷害最終會傷及人類自己」。他又指，中國減排行動雖任務極其艱巨，也會如期實現碳中和目標，以及維護區域產業鏈供應鏈穩定順暢。





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