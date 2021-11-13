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滬Gucci店員監守自盜 假貨換真轉售圖利

2021-11-13 列印
滬Gucci店員監守自盜 假貨換真轉售圖利
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　　上海一間意大利奢侈時裝品牌Gucci店，被女店員以假貨換走真品，再轉售圖利，累計獲利約五萬七千元人民幣（約六萬九千港元）。警方目前以涉嫌職務侵佔罪將該名女店員刑事拘留。

　　內媒報道指，九月十三日上海一間Gucci店向警方報案稱，在公司抽查過程中，發現倉庫內有多個不同款式手袋，經鑑定後證實是假貨，懷疑遭人調包。



　　追查後發現，前職員金某以「員工內部價」的名義，將Gucci新款手袋放上網以低價出售，待與顧客談妥後，便將網購的冒牌手袋與公司倉庫的真貨互換。

　　金某承認，自五月至今，已用同樣手法賣出五個手袋，而得知公司會抽查庫存時，便主動離職避風頭，但最終仍東窗事發。

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