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安徽男捉豬反被撞落河 網民批「先撩者賤」

2021-11-13 列印
安徽男捉豬反被撞落河 網民批「先撩者賤」
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　　安徽黃山一名男子看見一頭豬在河邊溜躂，突發奇想上前攔截，令豬受驚衝上前將男子撞落河道。不過由於衝力太猛，豬也掉了下去，一人一豬同時被困。消防人員將一人一豬救起，網民讚揚消防員拯救動物：「任何生命都值得尊重」，同時形容男子被推下河道是「先撩者賤」。

　　報道指，消防人員先利用擔架將腿部受傷的男子順利救出，並送上救護車，之後返回將墮下河道裏的豬抬出，用繩索固定奮力抬拉上岸。



　　事件曝光後，網民對事故原因不解，疑惑該名男子當時到底在想甚麼？竟然用肉身去攔這麼大頭豬，形容男子被推下河道是「先撩者賤」，受傷是活該：「被豬撞進河道有點搞笑」。

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