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內地一線城市 新建商品房價上月升5%

2021-11-16 列印
內地一線城市 新建商品房價上月升5%
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　　內地上月房價昨日出爐。據國家統計局表示，內地十月七十個大中城市商品住宅銷售價格，按月總體延續略為下跌態勢，按年升幅繼續放緩。不過一線城市新建商品房價就按年升百分之五。內媒分析指，房價下跌除了是需求端和供給端同步降槓桿外，還有年底作為開發商加快銷售節奏。預測年底前房企仍會持續進行降價促銷。

　　按國家統計局測算，上月一線城市新建商品住宅售價升幅較九月放緩零點三個百分點，按月持平。全國七十個城市中，房價出現環比下跌的城市數量為五十二個，相比九月份的三十六個明顯增多。其中北京和上海分別按月升零點六及零點一，廣州及深圳則分別跌零點三及零點二。一線城市二手住宅售價按月下跌零點四，按年升六點七。



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