﻿第三個「歷史決議」﻿﻿習提做好三重點﻿

中共第三份歷史決議的全文昨日公佈，全長逾三萬六千多字，分七大部份。除了決議全文，同日亦發佈中共總書記習近平對有關決議作出的說明全文。中共第十九屆六中全會上周四於北京閉幕，會上審議並通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》（決議），是中共黨史上繼一九四五年和一九八一年後，第三個「歷史決議」。決議提及早前的兩個「歷史決議」仍然適用。決議先回顧黨百年歷史，指以毛澤東為主要代表的黨人，為奪取新民主主義革命勝利，指明正確方向；但同時指出毛澤東對及後的國家階級形勢及黨和國家政治狀況，作出完全錯誤估計，發動和領導了「文化大革命」，釀成十年內亂。決議形容，內亂「使黨、國家和人民遭到新中國成立以來，最嚴重挫折和損失」。決議亦指，黨領導人民成功應對亞洲金融危機、國際金融危機等經濟風險，戰勝汶川大地震及非典疫情等，彰顯黨抵禦風險和駕馭複雜局面的能力。中共總書記習近平對決議的說明中指出，黨中央明確要求着重把握好三大重點，包括：聚焦總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗、突出中國特色社會主義新時代這個重點，以及對重大事件、重要會議、重要人物的評價注重同黨中央已有結論相銜接。決議更提及「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標」，但全黨須清醒認識到，復興絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的，前進道路上仍然存在可預料和難以預料的風險挑戰；全黨必須永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，站穩人民立場，堅持人民主體地位；全黨要銘記生於憂患、死於安樂，常懷遠慮、居安思危。