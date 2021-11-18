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遭父親推落樓 貴州八歲女大難不死

2021-11-18 列印
　　貴州一名父親因為自己的手機被女兒玩到沒電，竟然憤怒地將年僅八歲的女兒從七樓高的陽台推下去，所幸女童最終掉到了一個水桶上，奇跡地保住性命，該父親最終被判囚六年。

　　八歲的貴州女孩欣欣（化名）不會想到，因為手機被玩至充不了電，竟然會被父親從七樓推下。受審時，被告洪波濤拒承認將女兒推下七樓的事實。洪波濤患有人格障礙、酒精依賴綜合症；洪波濤作案時處於複雜性醉酒狀態，有限定刑事責任能力，最終判有期徒刑六年。



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