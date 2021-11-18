搶註「全紅嬋」商標 無良公司遭警告罰款

據內媒引述「企查查APP」資料報道，陝西、廣州等地多家公司近日因未取得全紅嬋授權委託的情況下，擅自搶先註冊中國跳水運動員全紅嬋的姓名商標，被警告並處以罰款。內媒報道，陝西某餐飲公司在十一月十日被罰款三千元（人民幣，下同），深圳一家電氣科技開發公司被市場監管局罰款五千元。其中深圳這家公司在全紅嬋奪冠當天，就搶註全紅嬋的姓名商標。陝西這家餐飲公司則是在全紅嬋奪冠第二天申請註冊。此前，國家知識產權局曾就全紅嬋等中國體育代表團成員姓名被搶註一事，發佈通告駁回惡意搶註的一百零九件商標。十四歲的全紅嬋在東京奧運會一戰成名，她以三跳滿分總分四百六十六點二分的成績，獲得了跳水女子單人十米台的金牌。全紅嬋的出色表現讓她迅速走紅，也被那些不良商家「盯上」。