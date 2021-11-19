新加坡總理李顯龍出席彭博創新經濟論壇時，談到台海局勢，李認為中美兩國加強涉台海周邊的行動，形勢變得緊張，台海不會一夜之間爆發戰爭，但可能導致兩國誤判形勢。另外，台灣的總統蔡英文於社交媒體上發佈，首支F-16V戰機性能提升接裝儀式在嘉義基地舉行，並到場校閱部隊。她更指，台灣首批F-16V作戰隊成軍反映台美友誼再進展。李顯龍稱，美國大幅增加與台灣互動，中國大陸頻繁地考驗台灣的空防能力，以及台灣當局使用印有「TAIWAN」字樣的護照，有關舉動均會引發猜疑、緊張和焦慮，增加了誤判風險，認為現時台海局勢不平靜。李指出，中美元首一次視像會晤，無法解決所有問題，但能夠坦誠交流是好事；又指美國人認為中共對美國是一個嚴重問題，但中國人卻認為美國是想阻礙中國發展。台F-16V作戰隊成軍另一方面，台灣的空軍於嘉義基地舉行首支F-16V戰機性能提升接裝儀式，一架F-16V即場展示性能，蔡英文到場校閱空中及地面部隊表示，台灣首批F-16V作戰隊成軍，代表防衞戰力更堅強、航太科技不斷提升，同時反映台美友誼再進展，以及台美夥伴關係的堅定承諾。據悉，F-16V可加強空軍的匿蹤性、遠距離偵察感知、視距外作戰能力。有報道指，台方耗資約一千一百億元新台幣（三百零八億港元），將現有一百四十一架F-16A及F-16B戰機升級為F-16V戰機，同時向美方採購六十六架全新F-16V，計劃將部署於台東。中國外交部回應台方的F-16V戰機隊，中方反對美台任何官方聯繫；指台海局勢緊張的癥結是「台獨」分裂勢力不遺餘力地分裂祖國、勾結外部勢力。