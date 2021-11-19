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被抨「虛假」宣傳　歐萊雅道歉

2021-11-19 列印
被抨「虛假」宣傳　歐萊雅道歉
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　　內地雙十一促銷剛過去，法國護膚品牌歐萊雅的產品價格差異餘波持續發酵。有消費者投訴歐萊雅涉「虛假宣傳」和「虛假發貨」，歐萊雅昨日凌晨發聲明道歉，承諾會提出妥善解決方案。同日中消協發佈本年「雙11」消費維權輿情分析報告，多間店舖都被點名，而「付款十天不見歐萊雅」更成為典型案例。

　　事件起因是歐萊雅的微博曾宣傳一款面膜在網紅李佳琦、薇婭直播間的優惠為「全年最大力度」，結果後來歐萊雅在自己直播間的價格卻更便宜，惹嬲消費者，逾一萬人要求歐萊雅退款。



　　歐萊雅聲明指，經初步調查，此次出現部份消費者在預售後以較低價格拍下商品，是因為疊加使用了多種平台及店舖的優惠，享受這些優惠的前提需單筆訂單達一定總價門檻。

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