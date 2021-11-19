舞蹈室女東虐打員工僅罰款

河南許昌有舞蹈室老闆娘，因員工導師未有按照其想法行事，竟鞭打導師，平常又體罰導師，最終有受害者報警求助，不過老闆娘因懷孕而避過牢獄之災，僅被罰款一千元人民幣（下同，約一千二百港元）。涉事是河南許昌嘉倫舞蹈工作室，據報警求助的拉丁舞導師李女士指出，因長期受老闆娘的鞭打、言語辱罵和精神控制，令她對「上班」有無比的恐懼。她指，有舞蹈老師在匯報工作時沒讓老闆娘感到滿意，被老闆娘抓住頭髮壓在櫈上，拿教鞭抽打老師的身體，並要求其他老師過來掌摑、打頭等。李女士又透露，舞蹈室的氣氛很不正常，更像是傳銷組織，不允許員工之間私自加微信，規定特別多，誰違反就要接受俯臥撐體罰。