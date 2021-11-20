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習近平發信賀首屆中國網絡文明大會

2021-11-20 列印
習近平發信賀首屆中國網絡文明大會
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　　內地首屆中國網絡文明大會於周五上午在京開幕。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，向大會的召開表示誠摯的祝賀，並強調「網絡文明是新形勢下社會文明的重要內容，是建設網絡強國的重要領域」。

　　習近平在賀信中表示，近年來中國積極推進互聯網內容建設，弘揚新風正氣，深化網絡生態治理，網絡文明建設取得明顯成效。要堅持發展和治理相統一、網上和網下相融合，廣泛匯聚向上向善力量。習近平又呼籲，各級黨委和政府要擔當責任，網絡平台、社會組織、廣大網民等要發揮積極作用，共同推進文明辦網、文明用網、文明上網。



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