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中國降立陶宛關係至代辦級

2021-11-22 列印
■中國外交部宣佈，中國決定將與立陶宛的外交關係降低至代辦水平。網上圖片
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　　陶宛日前不顧中國抗議允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中國外交部周日宣佈，中國決定將與立陶宛的外交關係，降低至代辦水平。立陶宛對北京決定表示遺憾，稱其堅守「一個中國」政策，但亦有權擴大跟台灣合作。據悉，立陶宛將與美國進出口銀行簽定一項六億美元、折合約四十七億港元的出口信貸協議。

　　中國外交部發聲明表示，立陶宛允許台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」，公然在國際上製造「一中一台」，背棄立陶宛在兩國建交公報中所作政治承諾，中方為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。



　　中方敦促立方立即糾正錯誤。



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