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勸客戴口罩 台便利店員慘遭捅死

2021-11-22 列印
■涉事男疑犯身上有疑似精神疾病藥袋和精神科就醫紀錄，詳細動機及經過仍待查。 網上圖片
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　　台灣再出現店員勸客戴口罩惹暴力對待事件，繼早前的挖眼案後，桃園龜山千禧新城一間便利店店員因勸客人戴口罩而被客人捅死。據報，涉事蔣姓男疑犯也受傷送院，警方發現他身上有疑似精神疾病藥袋和精神科就醫紀錄，詳細動機及經過仍待查，目前朝殺人罪嫌偵辦。

　　案發在昨晨近六時，一名住在便利店樓上的蔣姓男子因沒戴口罩，遭蔡姓店員制止入內。不久蔣男戴著口罩再上門買完東西，離去前把口罩往店員身上扔，之後他又再度折返店內把蔡姓店員叫出櫃台，並掏刀往蔡男身上捅。 蔡男奮力反抗，雙方糾纏至店外，由街坊報警，救護員到場發現蔡男左胸，有三處深達三公分的刀傷，失血過多已經失去生命跡象，送院搶救無效死亡。



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