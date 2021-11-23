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中國東盟建全面戰略夥伴關係 習近平：高品質共建「一帶一路」

2021-11-23 列印
　　國家主席習近平昨日在北京以視像方式出席並主持「中國－東盟建立對話關係三十周年紀念峰會」，並宣佈正式建立「中國東盟全面戰略夥伴關係」。他承諾在未來三年再向東盟提供十五億美元（約一百一十七億港元）發展援助。

　　習近平以視像方式出席並主持紀念峰會，他提到雙方通過攜手應對亞洲金融危機、國際金融危機、新冠肺炎疫情等挑戰，強化了命運共同體意識，而雙方要堅定維護地區和平穩定，率先建立自由貿易區，高品質共建「一帶一路」，共同推動簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》。



　　東盟則歡迎中方提出的全球發展倡議，願同中方加快對接「一帶一路」倡議和《東盟互聯互通總體規劃2025》，進一步釋放合作潛能。



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