模仿被綁架報天氣 深圳主播網上爆紅

廣東深圳市氣象局一段天氣預報影片瞬間爆紅，原因是主播以「話劇」方式預報天氣，模擬自己被綁架，跟匪徒妙問妙答。事件在網上掀起討論熱潮，主播及後表示，每當災害性天氣發生，他都希望能以創新形式直播，「盡可能保證多一個人的安全」。從深圳氣象局日前釋出的影片可見，主播口塞毛巾，被人綁在椅子上，有聲音質問：「本來說好的冷空氣為何沒有來？」待旁人取走毛巾後，主播回應：「真來，周一來，下周一早晨十五（攝氏）度，出門穿個外套就行。」男子續問主播：「史上最冷冬天是真的嗎？！現在並不覺得冷，為何他說這是史上最冷的冬天？」此時主播面作無奈之情並再澄清：「已連續十年闢謠此事，這不是氣象台說的，而是營銷號說的。」