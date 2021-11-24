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內地團夥製假傷殘證　帶800人免排隊遊迪園

2021-11-24 列印
　　上海迪士尼的遊戲項目經常要排隊，但園方會優待傷殘人士，容許他們和同行者毋須排隊或預約，直接遊玩。有騙徒看準「商機」，並製造假傷殘證、身份證等，四個月成功帶八百人入園，非法牟利十萬元人民幣（下同，約十二萬港元）。上海警方已拘捕八人。

　　浦東警方指，本年九月二十日有人在二手交易平台，購買一種名為「迪士尼快速通行」服務後出現價格糾紛。警方到場後發現，賣家周某使用的身份證、傷殘證均為「假證」。當局經查後，共拘捕八人。其中主腦為劉某瑩，先後招募周某等七人並他們提供「假證」以進行業務，涉嫌偽造國家機關證件罪，被刑事拘留。而周某等七人均因使用偽造居民身份證和其他證件被行政拘留。



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